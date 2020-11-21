نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف تعاملت أحياء المنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة مع سيول الأمطار؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصلت المهندسة جيهان عبدالمنعم المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، جولاتها بشوارع واحياء المنطقة الجنوبية، لمتابعة إجراءات شفط مياه الأمطار وتسيير الحركة المرورية.

وقامت بتفقد مطالع ومنازل الكباري والأنفاق والمحاور المرورية للمتابعة والاطمئنان من استمرار عملية سحب تراكمات الامطار، والتأكد من سيولة الحركة المرورية.

ووجهت نائب المحافظ جميع رؤساء الأحياء ومسئولي المربعات ومسئولي شركتي المياه والصرف الصحي وهيئة النظافة، بضرورة التواجد الميداني لمتابعة رفع تراكمات المياه الناتجة عن سوء الطقس أولًا بأول.

وتفقدت "جيهان عبدالمنعم" كوبري السلام الدولي بحي دار السلام، كما قامت بالمرور علي محطه الرفع منطقة الزهراء.

وأشرفت نائب محافظ القاهرة على كوبري التونسي بحي الخليفة لمتابعة أعمال شفط تراكمات مياه الأمطار، حيث وجهت بسرعة التعامل مع اى شكاوي وارده من المواطنين بجميع احياء المنطقة الجنوبية، وضمن الأحياء التي تفقدتها حي المعادي.

وتابعت أماكن تمركز المياه للإشراف على رفع تراكمات المياه الناتجة عن سوء الطقس مع انتشار الشفاطات من خلال ٦ شفاطات، كما قامت برفع المياه لتيسير حركة المرور ب77 شارع حي المعادي بـ3 شفاطات أخرى.

كما توجهت أيضا إلى عزبه الورد بحي البساتين برفقة اللواء احمد جودة رئيس الحى، لرفع تراكمات المياه وذلك نظرًا لكثافتها عن طريق 4 شفاطات وتوزيع 7 طلبمات لسحب المياه.