احذري..النوم بشعر مبلل في الشتاء لهذا السبب

حذر خبراء الصحة والجمال، الفتيات من الاستحمام مساءًا والذهاب إلى النوم بشعر مبلل، الأمر الذي من شأنه أن يسبب العديد من المشاكل للشعر.

قالت كارول تشينج الأستاذة الإكلينيكية المساعدة في كلية ديفيد جيفن للطب، إن الشعر المبتل يكون أكثر عرضة للتكسر، موضحة أن عندما تكون بصيلة الشعر مفتوحة ، يمكن أن تتمدد أكثر، لذا يمكن أن تتمدد بطرق تجعل الشعر يتكسر بسهولة أكبر.

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وأكدت، أن ذلك ينطبق على تمشيط شعرك بالفرشاة أو مجرد التحرك أثناء النوم قد يتسبب في تلف الشعر، ومع ذلك أن الأمر يعتمد أيضًا على الحالة الحالية لبدة شعرك، مثل ما إذا كنت تقوم بتلوين خصلاتك كيميائيًا أم لا ، وكم مرة تستخدم الحرارة لتصفيف شعرك.

