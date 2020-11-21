اليوم.. قطع المياه عن 5 مناطق فى القاهرة

تقطع شركة مياه الشرب بالقاهرة، اليوم السبت، الخدمة عن 5 مناطق اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثانية عشر مساء، لتنفيذ أعمال كبارى بمنطقة الحى العاشر والسلام وسوق السيارات بشارع أحمد الزمر والميثاق.





وأوضحت الشركة فى بيان صحفى، أن المناطق المتأثرة هى: الحى العاشر والحى السويسرى وصقر قريش وشارع متولى الشعراوى والشوارع المتفرعة منه. وناشدت شركة مياه الشرب بالقاهرة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه، خلال الفترة المذكورة، ووفرت الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.

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