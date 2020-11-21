البعثات الدبلوماسية بالخارج تتلقى مظاريف التصويت البريدى فى انتخابات النواب

تواصل السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، اليوم السبت، تلقى مظاريف التصويت البريدى للمواطنين المصريين بالخارج فى جولة الاعادة للمرحلة الأولى على مقاعد الفردى فى انتخابات مجلس النواب 2020.





وتستمر اللجان فى مقرات البعثات الدبلوماسية فى تسلم المظروفات حتى بعد غد الاثنين الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلى للبلد محل الاقامة وذلك وفقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تتابع فيه غرفة عمليات وزارة الخارجية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، الإجراءات الخاصة بسير العملية الانتخابية بالخارج واتباع القواعد الارشادية المنظمة لإجراءات عمل لجان الانتخاب للمصريين فى الخارج، فضلاً عن التعامل مع أية صعوبات أو مشاكل تواجه البعثات ونقل أية شكاوى من المواطنين بالخارج للهيئة الوطنية للانتخابات، أو لمجموعة الدعم الفنى المنبثقة عن الهيئة.

وتشمل جولة الإعادة للمرحلة الأولى 13 محافظة هى: الجيزة، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادى الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح.