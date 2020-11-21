اليوم.. بدء تشغيل طريق النفق شرم الشيخ

من جانبه أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، رسوم عبور الطريق والتى أقرتها إدارة التشغيل بالشركة الوطنية لإدارة الطرق، موضحا أن الاشتراك الشهرى للسيارات الملاكى 80 جنيهًا، و 50 جنيهًا للسيارات ربع النقل.

وأشار إلى أنه سيجرى تحصيل الرسوم من خلال نقطتى مرور بوابة عيون موسى، وبوابة شرم الشيخ، وجرى الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بتشغيل الطريق.