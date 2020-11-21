اليوم.. بدء تشغيل طريق النفق شرم الشيخ

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من جانبه أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، رسوم عبور الطريق والتى أقرتها إدارة التشغيل بالشركة الوطنية لإدارة الطرق، موضحا أن الاشتراك الشهرى للسيارات الملاكى 80 جنيهًا، و 50 جنيهًا للسيارات ربع النقل.
وأشار إلى أنه سيجرى تحصيل الرسوم من خلال نقطتى مرور بوابة عيون موسى، وبوابة شرم الشيخ، وجرى الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بتشغيل الطريق.
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