نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الإستعلام عن المعاش بالرقم القومى .. شروط الحصول على الدعم تكافل وكرامة 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد انتشار فيروس كورونا المستجد واجتياحه للدولة المصرية في أوائل مارس الماضي، وأصبح تجمع الآن مواطنين أو تزاحمهم يشكل خطورة عليهم وعلى حياتهم، لأنه يعتبر مناخا لتفشي العدوى وانتشارها بين المواطنين، هذا ما دفع وزارة التضامن الاجتماعي للبحث عن وسيلة لتقديم الخدمات الخاصة معاش تكافل وكرامة بدون تزاحم المواطنين أو تجمهرهم، لذا قامت الوزارة بإطلاق موقع إلكتروني وهى البوابة الإلكترونية للوزارة يتم من خلالها التقديم والقبول في معاش تكافل وكرامة وذلك من خلال الدخول بالرقم القومى، كما يستطيع المواطن تقديم الشكاوى من خلال تلك البوابة، وتقدم خدمات لما يقارب من 13 مليون مواطن من مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية، طريقة الدخول على بوابة التضامن الاجتماعي. يستطيع المواطن تسجيل الدخول إلى البوابة الإلكترونية الخاصة ببوابة التضامن الاجتماعي بطريقة سهلة وبسيطة بإتباع الخطوات التالية: أولا: تسجيل الدخول على رابط البوابة الإلكترونية لوزارة التضامن الاجتماعي.

على المستخدم إدخال الرقم القومى الخاص به.

على المستخدم إدخال وتسجيل البيانات التي تطلبها منه صفحة البوابة الإلكترونية.

الاختيار من بين الخدمات التي يرغب فيها الشخص.

على المستخدم الضغط على كلمة الاستعلام، ومن ثم يمكنه معرفة قبوله بالمعاش من عدمه. شروط الواجب توافرها للحصول على معاش تكافل وكرامة. أن يكون سن المتقدم الراغب على معاش تكافل وكرامة لا يقل عن 35 عاما.

ألا يكون الراغب في الحصول على المعاش دخله الشهرى أعلى من 400 جنيه في القطاع الحكومي أو الخاص.

ألا يكون الراغب في الحصول مسجل في هيئة التأمينات الاجتماعية.

أن يكون المتقدم مقيم في جمهورية مصر العربية وقت الحصول على المعاش.

ألا يكون لدى المتقدم مشروع خاص به يدير له دخل أو يؤمن حاجاته المعيشية ومتطلباته اليومية.

أن يتقدم بطلب لوزارة التضامن الاجتماعي ليبدي رغبته فى الحصول على معاش تكافل وكرامة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رابط الإستعلام عن المعاش بالرقم القومى .. شروط الحصول على الدعم تكافل وكرامة 2020 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.