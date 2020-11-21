حالة الطقس اليوم السبت 21- 11-2020

حالة الطقس اليوم، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم السبت، طقس لطيف نهارا على القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على القاهرة والوجه البحري.

وعن الظواهر الجوية، أشاروا إلى أن بعض المناطق من الوجه البحري "كفر الشيخ -البحيرة- الدقهلية" من المتوقع أن تشهد أمطارا متوسطة، كما أن بعض المناطق بالسواحل الشمالية "الإسكندرية- مطروح- رشيد- دمياط- بورسعيد- العريش" تشهد أمطارا متوسطة إلى غزيرة، ومن المتوقع أن تشهد بعض المناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر أمطارا خفيفة إلى متوسطة.

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من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم السبت على القاهرة الكبرى والوجه البحري 22 للعظمى والصغرى 14، وعلى السواحل الشمالية 21 للعظمى والصغرى 17، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 25 للعظمى والصغرى 20، وعلى شمال الصعيد 23 للعظمى والصغرى 15، وعلى جنوب الصعيد 25 للعظمى والصغرى 15.

