صور .. هطول أمطار على الإسكندرية لليوم الثانى

وواصلت شركة الصرف الصحى بالتنسيق مع الأحياء وشركتى مياه الشرب ونهضة مصر، أعمال كسح تجمعات مياه الأمطار من المناطق الشعبية والشوراع.

وقرر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ فى جميع الأجهزة التنفيذية، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.

وناشدت محافظة الإسكندرية المواطنين بعدم مغادرة المنازل والخروج إلا للضرورة القصوى حتى يتسنى للجهات التنفيذية القيام بأعمال سحب تجمعات مياه الأمطار من المناطق المتضررة.

وفى سياق متصل، أكد رضا الغندور، المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية، انتظام حركة السفن والبضائع والشحن والتفريغ، وذلك رغم موجة الطقس السيئ.

كان المحافظ قرر تعطيل الدراسة، اليوم، بجميع المدارس والجامعات، بالإضافة إلى تعطيل العمل بجميع المصالح الحكومية عدا المرافق الضرورية.

يذكر أن موجة الأمطار الغزيرة التى تجتاح الإسكندرية 5 قتلى و6 مصابين إثر انهيار عقارين، أمس، بمنطقتى الجمرك وكرموز غرب المحافظة.