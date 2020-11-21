الأمطار مستمرة .. الأرصاد تتوقع طقس اليوم السبت : عظمى القاهرة 22

كما يتوقع الخبراء أن تكون الرياح معتدلة على القاهرة والوجة البحرى وشمال الصعيد ومعتدل على جنوب الصعيد، نشطة على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وخليج السويس.
وعن الظواهر الجوية، أشاروا إلى أن بعض المناطق من الوجه البحرى "كفر الشيخ -البحيرة- الدقهلية" من المتوقع أن تشهد أمطارا متوسطة، كما أن بعض المناطق بالسواحل الشمالية "الإسكندرية- مطروح- رشيد- دمياط- بورسعيد- العريش" تشهد أمطارا متوسطة إلى غزيرة، ومن المتوقع أن تشهد بعض المناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر أمطارا خفيفة إلى متوسطة.
وعن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من 1.75 إلى 2.3، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من 1.5 إلى 2.25، والرياح شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 22 14
الإسكندرية 22 16
وادى النطرون 22 15
طنطا 22 16
شبين الكوم 22 16
دمنهور 22 16
بلطيم 22 18
مطروح 20 16
السلوم 18 14
سيوة 20 11
بورسعيد 23 18
دمياط 22 17
الزقازيق 23 16
المنصورة 22 15
الإسماعيلية 23 14
السويس 23 15
العريش 23 14
رفح 22 14
رأس سدر 23 16
نخل 23 09
نويبع 25 18
طابا 21 12
كاترين 15 06
الطور 24 16
شرم الشيخ 26 20
الغردقة 27 18
مرسى علم 26 18
الفيوم 22 15
بنى سويف 23 15
المنيا 23 13
أسيوط 23 12
سوهاج 24 14
قنا 25 14
الأقصر 25 14
أسوان 25 15
إدفو 25 15
أبوسمبل 25 14
الوادى الجديد 25 13
شلاتين 28 20
أبو رماد 27 20
حلايب 26 21
رأس حدربة 27 21
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