النائب العام يزور نيابات الإسكندرية لتفقد سير العمل

وأوضح بيان صحفى، أن النائب العام يجتمع بوفد من قادة النيابة العامة وأعضاء النيابات بدائرة نيابة استئناف الاسكندرية، وذلك لتفقد سير العمل القضائى هناك، والتوجيه بالاستراتيجية التى تهدف النيابة العامة بها إلى تحقيق العدالة الناجزة خلال ما تباشره من أعمال واختصاصات.
ويحرص النائب العام، على لقاءه المباشر والدورى بأعضاء النيابة على مختلف الدرجات، تحقيق التواصل الفعال ليوحد صفوف النيابة العامة نحو الرقى بها، وضمان أداء أمانتها ورسالتها كنائبة عن المجتمع.
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