ننشر تفاصيل تطور العلاقات بين مصر وجنوب أفريقيا

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء أمس، اتصالًا هاتفيًا من رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاتصال تناول استعراض مختلف ملفات التعاون الثنائي، وكذلك بعض القضايا الأفريقية، وسُبل تدعيم التعاون الاقتصادي والتنموي بين الدول الأفريقية.

وأعرب الرئيس رامافوزا عن حرصه لتفعيل وتطوير التعاون الثنائي مع مصر، لما فيه صالح البلدين والشعبين الشقيقين، وكذلك لدعم العمل الأفريقي المشترك لتحقيق تطلعات شعوب القارة نحو مستقبل أفضل.

من جانبه، أكد الرئيس على تطلع مصر لتطوير علاقاتها مع جنوب أفريقيا في مختلف المجالات، لا سيما في ضوء ما يجمع بين البلدين من علاقات متميزة، مشيرًا إلى أهمية العمل على تعظيم الاستفادة مما تتمتع به الدولتان من إمكانات وقدرات كبيرة بهدف تفعيل أطر التعاون الثنائي في القطاعات المختلفة، بما يحقق المصالح المشتركة، ويساهم في الدفع قدمًا بقاطرة التنمية بالقارة الأفريقية.

وترصد "البوابة نيوز" أبرز المعلومات عن العلاقات المتميزة والرؤية المشتركة بين مصر وجنوب أفريقيا:

- تمتلك مصر وجنوب أفريقيا رؤية مشتركة في قضايا مكافحة الإرهاب والعنف والتطرف.

- التنمية المتكاملة في أفريقيا وضرورة إصلاح مجلس الأمن الدولي.

- السلام والأمن في القارة مرتبطان بصورة لا تنفصل عن تنميتها الاقتصادية والاجتماعية وأن أفضل الطرق تأثيرًا لضمان الاستقرار الدائم هو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ذلك في الوقت الذي يمثل فيه الأمن والسلم شرطين ضروريين لنمو أسرع وأكثر شمولًا.

- تعميق التشاور المستمر بين مصر وجنوب أفريقيا حول المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، من بينها مسألة السلام والأمن في أفريقيا والشراكة الجديدة من أجل التنمية في أفريقيا والاندماج الاقتصادى الأفريقي.

- ترتبط مصر وجنوب أفريقيا بعلاقات تاريخية وتعد آلية المتابعة التي تم إنشاؤها مؤخرا بمثابة إضافة جديدة لآليات التعاون "المصرى– الجنوب أفريقي"، حيث تلتقى الآلية بشكل دوري لمتابعة تطور العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والتنسيق والتشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار مراجعة ما تم إنجازه من أعمال اللجنة المشتركة.

- ترتبط الدولتان بعدد من الاتفاقيات التي تشمل مجالات التجارة والملاحة البحرية وتشجيع وحماية الاستثمارات وتعزيز التعاون بينهما في المجال الزراعى والتجاري ومجالات التعاون العلمي والسياحى والثقافى والخدمات الجوية، كما أنهما على اتصال دائم.