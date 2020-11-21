اليوم .. بدء تنفيذ قرار منع دخول محطات المترو بدون كمامات وتفعيل...

تبدأ شركة المترو اليوم السبت تنفيذ قرار منع دخول المحطات أو استقلال خطوطه بدون ارتداء كمامات وتفعيل غرامة تصل إلى 4 آلاف جنيه ضمن الإجراءات الوقايئة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا.
وأذاعت شركة المترو عبر الإذاعات الداخلية بالمحطات أنها ستطبق غرامة تصل إلى 4 آلاف جنيه على الركاب المخالفين لقرار ارتداء الكمامة، مناشدة الركاب الإلتزام بالقرار حفاظا على سلامتهم.
وشددت شركة المترو على عامليها منع دخول الركاب للمحطات بدون ارتداء كمامات طبية، مع تغريم المخالف بشكل فورى أو تحرير محضر شرطة ضده، وذلك ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا .
واستمرت شركة المترو فى توفير كمامات بشبابيك التذاكر بالمحطات للبيع للجمهور، ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، مع استمرار التنبيه على الركاب بالمحطات بضرورة ارتداء كمامات خلال الدخول للمحطات أو استقلال القطارات.
كان أحمد عبد الهادى المتحدث الرسمى باسم شركة المترو أعلن أنه سيتم تفعيل قرار منع دخول المحطات تماما بدون ارتداء كمامات لمواجهة الموجة الثانية من كورونا.
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