تستعد هيئة السكة الحديد لتشغيل أول ماكينة تعاقدت عليها الهيئة لفحص خطوط السكك الحديدية آليا قبل مسير القطارات بعد وصولها الأربعاء الماضى، حيث متوقع إدخالها الخدمة خلال أيام.
والماكينة الجديدة ستقوم بالمهام التي كان يقوم بها ما يسمى "عامل الدريسة" الذى كان يمر على القضبان لفحصها برؤية العين للتأكد من مدى وجود عيوب أو مشكلات فنية بشريط السكك الحديدية من حيث سلامة القضبان لمسير القطارات، بهدف زيادة عوامل الأمان في تشغيل القطارات مما سينعكس على حوادث خروج القضبان عن مسارها وسقوطها من على القضبان.
والماكينة الجديدة ستساهم في رفع مستويات السلامة والأمان في منظومة السكك الحديدية، حيث أنها تعمل بأحدث تكنولوجيا لهذه المعدات في العالم، وتم التعاقد على شرائها في أغسطس 2018 بهدف زيادة عوامل الأمان في تشغيل القطارات، ومتوقع أن تدخل الخدمة في فحص خطوط السكة الحديد قبل نهاية العام الجارى.
وهذه الماكينة تسير على القضبان بسرعة 100 كيلو متر في الساعة الواحدة، وتقوم بالتأكد من اتساع السكة الحديد واتزانها وسلامة المنحنيات، وتقدم تحليلا كاملا للعيوب من خلال تسجيل البيانات على "سي دي"، حيث تُرسل اشعاعات تكشف أي عيب غير ظاهر في القضيب أو اللحام وتضع علامة عليه من أجل سرعة صيانته.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السكة الحديد تستعد لتشغيل أول ماكينة لفحص قضبان خطوطها آليا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.