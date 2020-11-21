نقيب الإعلاميين: قنوات الإخوان تجند متآمرين كضيوف من أجل تشويه الإنجازات المصرية

كشف طارق سعدة نقيب الإعلاميين، أن قنوات الإخوان الإرهابية مازالت تواصل نشر الأخبار الكاذبة وبث فيديوهات لا تمت للواقع بصلة، واستضافة أشخاص معاديين للدولة المصرية. حيث دأبت على التضليل وقلب الحقائق وتشويه كل إنجازات ونجاحات الدولة المصرية، مضيفا أن إعلام الإخوان يتخذ كل وسائل التشويه، مثل
وأضاف طارق سعدة أن قنوات الإخوان تجند ضيوفا وفقا لأجنداتها الخبيثة بحفنة من الدولارات، مشيرا إلى أن تلك القنوات لا تمت للمهنية بصلة، ودائمة الادعاء الكاذب على الدولة المصرية، وأن الإنجازات التى تحدث فى الدولة المصرية تؤلمها.
وأشار طارق سعدة نقيب الإعلاميين إلى أن استقرار الدولة وبناء مؤسساتها وأحداث التنمية الشاملة يزعجهم ويقومون بتسليط أدواتهم الإعلامية والفئة الضالة الخائنة التي تقوم بتشويه الإنجازات والواقع المصرى المتماسك أو عن طريق كتائبهم الإلكترونية التي بث الشائعات عبر المنصات الإلكترونية.
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