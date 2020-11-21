مصر للطيران تنقل 6 آلاف راكب على متن 54 رحلة جوية منتظمة اليوم

أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، عن تسيير 54 رحلة دولية على مدار اليوم السبت، لعدة وجهات بالخارج بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوي التي تسيرها يوميا إلى عواصم ومدن العالم.

وقالت مصر للطيران، إن الرحلات الجوية التي تسيرها اليوم إلى كل من بغداد، أكرا، تونس، أبوجا، لندن، باريس، موسكو، بروكسل، جنيف، أمستردام، كوبنهاجن، ميونخ، نيويورك، برلين، فيينا، فرانكفورت، ميلانو، البحرين، الخرطوم، المدينة المنورة، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، أبوظبي، أربيل، لاجوس، ورحلتين جويتين إلي كل من الرياض، بيروت، الدمام، إسطنبول، دبي، وثلاث رحلات جوية إلى جدة، و11 رحلة داخلية بمعدل أربعة رحلات جوية إلي شرم الشيخ وثلاث رحلات جوية إلي كل من الغردقة والأقصر ورحلة واحدة إلي أسوان، و3 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 6 آلاف راكب.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.

وتطبق المطارات المصرية قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية والجنوبية - كندا ومطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.