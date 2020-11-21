أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 21-11-2020، ارتفعت الأسغار بشكل طفيف مع بداية التعاملات اليومية، وذلك بعدما تراجعت خلال التعاملات الأمسية.
تحيا مصر تنشر أسعار الذهب اليوم السبت في السوق المحلي، وأخر تطورات أسعار الذهب في سوق الصاغة وذلك من خلال السطور التالية.
أسعار الذهب اليوم
ارتفعت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 21-11- 2020، حيث وصل عيار 18 إلى 698 جنيهًا، بينما وصل عيار 21 لقيمة 815 الذي يعتبر الأكثر تداولًا في السوق المصري.
لاقت محال الذهب نفور كبير من قبل المواطنين وذلك بعد تلك الموجة التي طاحت بأحلام الشباب مع ارتفاع أسعار الذهب، حيث وصل عيار 24 إلى 931 جنيهًا للجرام، والجنيه الذهب 6520 جنيهًا.
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تتأثر أسعار الذهب في مصر بشكل وثيق بحركة المعدن في الأسواق العالمية، وكذلك بحركة سعر الدولار، لذا أي تغير سينعكس على السعر فورا بالسوق المحلية.
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