برلماني: الدولة تطلق العديد من المبادرات لدعم المواطن في ظل جائحة كورونا

أشاد النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، بإطلاق الدولة أكبر قافلة إنسانية لدعم مليون أسرة أولى بالرعاية، مؤكدًا أن المبادرات الرئاسية التي تم إطلاقها خلال الفترات السابقة انعكست بشكل واضح على المواطن البسيط.
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وأوضح المسعود في بيان له اليوم، أن هناك الكثير من المبادرات التي تم اطلاقها، كان هدفها الرئيسي خلق حياة كريمة للمواطن المصري خاصة في ظل جائحة كورونا التي كادت تعصف بالكثير من محدودي الدخل، لافتًا إلى أنها كان لها دورا واضحا في رفع هذه الأزمة على شريحة كبيرة من محدودي الدخل، الذين اصبحوا يتمتعون بحياة كريمة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،قد شهد الاحتفالية الكبرى، التى نظمها صندوق تحيا مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت عنوان "نتشارك .. علشان بكرة"، وذلك بمناسبة إطلاق أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة؛ استعدادا لفصل الشتاء، وبدء تفعيل عدد من المبادرات الرئاسية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتحت رعايته؛ لتكثيف أنشطة الصندوق فى مجالات الحماية الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، والرعاية الصحية للأسر الأولى بالرعاية، وذلك بتمويل تتخطى قيمته مليار جنيه من صندوق تحيا مصر، وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.
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