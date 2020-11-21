بعد غد...جولة إعادة المرحلة الأولي لانتخابات مجلس النواب فى الداخل



قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه سيتم اجراء انتخابات جولة الاعادة بالمرحلة الاولى لانتخابات النواب أيام السبت والأحد والإثنين21 و22 و23 نوفمبر بالخارج، ويومي الاثنين والثلاثاء 23 و24 نوفمبر بالداخل تطبيقا للجدول الزمني لهذه الانتخابات.

وتشمل جولة الإعادة للمرحلة الأولي 14 محافظة هي، الجيزة، ألفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح.



ويتكون مجلس النواب من 284 نائبا من "القوائم المغلقة المطلقة"، و284 نائبا من "الفردى" بإجمالى 568 نائبا منتخبا، بينهم 142 امرأة وفقا لنسبة الـ 25% المخصصة لها، فيما يعين رئيس الجمهورية 28 نائبا بينهم 7 نساء وفق نسبة الـ 5% المقررة له قانونا ليصبح إجمالى عدد أعضاء مجلس النواب 596 عضوا.

وتقسم الجمهورية لـ 143 دائرة فردى، و4 دوائر "قوائم"، دائرتان مخصص لكلا منهما 42 مقعدًا ودائرتان مخصص لكلا منهما 100 مقعد.