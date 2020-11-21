أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 21-11-2020، لاتزال الأسواق تشهد العديد من ارتفاع بعض أنواع الخضروات والفاكهة، الأمر الذي كان سبب في إزعاج المواطنين.

تحيا مصر يرصد أخر تطورات أسعار الخضروات والفاكهة في السوق المصري من خلال قائمة بالأسعار المتداولة في الأسواق.

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 21-11-2020



سجل سعر البصل 7 جنيهات في الأسواق، كما استقر سعر كيلو الطماطم وتوقف عند 6 جنيهات، وسجل سعر كيلو البطاطس 5 جنيهات، وسجل الفلفل الألوان 18 جنيهًا.

بلغ كيلو الثوم إلى 27 جنيهًا، وسعر كيلو الملوخية 5 جنيهات، تراوح متوسط سعر الكيلو الكوسة بين 5 إلى 10 جنيهات، ارتفعت الفاصوليا لتصل إلى 24 جنيهًا، فيما استقر سعر الليمون البلدي بين 5 - 10جنيهًا، تراوح سعر الجزر 6 -8 جنيهات، أما الباذنجان البلدي تراوح بين 2 و3.75 جنيه.

أسعار الفاكهة اليوم



تراوحت أسعار الفاكهة في الأسواق، ليسجل سعر البرقوق بين 18 و20 جنيهًا، ووصل سعر كيلو البلح إلى 10 جنيهات، ووصل سعر كيلو الموز إلى 17 جنيهًا، وسجل الكانتلوب 7 جنيهات، وبلغ سعر الأناناس 35 جنيه، اما العنب فتراوح بين 8 - 14 جنيهًا.

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سجل سعر كيلو الرمان في الأسواق 18 جنيهات مع بداية إنطلاق الموسم الخاص به، والتين البرشومي بين 15 إلى 20 جنيهات، والكمثرى بين 10 و20 جنيهًا.