الأرصاد: تحسن الأحوال الجوية الأحد.. والأسبوع المقبل انخفاض درجات الحرارة

قالت الدكتور إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن «الخريف» فصل متقلب في الأحوال الجوية وهو سر حالة عدم الاستقرار التي شهدتها البلاد في الفترة الحالية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، أن حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بدأت يوم الأربعاء الماضي ومستمرة حتى اليوم السبت، وبدأت في السلوم ثم مطروح وامتدت يوم الخميس إلى الإسكندرية ومن مساء الخميس حتى أمس استمرت الأمطار على الإسكندرية بغزارة مما أدى إلى تجمعات كبيرة من الأمطار.



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