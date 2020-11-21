رضا عبدالعال: "قولت للاعبي طنطا اللي هيمسك مروان محسن هخرجه من الماتش" (فيديو)

خرج رضا عبدالعال كعادته بتصريحات مثيرة للجدل أمس، عندما قال أنه أعطى تعليمات لمدافعي طنطا فبل مباراة النادي الأهلي، بعدم مراقبة مهاجم الفريق "مروان محسن"، بل وهدد من يراقبه بالخروج من المباراة.
وقال المدير الفني لنادي طنطا، ببرنامج "اللعيب": "أبلغت اللاعبين في المحاضرة الفنية التي تسبق المباراة بعدم مراقبة مهاجم الفريق مروان محسن، لأنها الطريقة الوحيدة التي ستمنعه من التسجيل" .
وتابع: "أٌقسمت بالله أن من سيخالف تعليماني ويقوم بمراقبته سأخرجه من الملعب، وهذا هو فكري".
واختتم: "مروان محسن من اللاعبين الذين إذا تمت مراقبتهم سيشعر بذاته ويصمم على تسجيل هدف، بينما إذا تركته دون مراقبة سيصبح تائه في الملعب ولن يسجل أي أهداف".
يُذكر أن الأهلي قد فاز على طنطا في تلك المباراة بالأسبوع الثلاثين من بطولة الدوري الممتاز، بهدف لعمرو السولية في الدقيقة 79.
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