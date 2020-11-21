برلماني يطالب بمزيد من الإعفاءات الجمركية على السلع الاستراتيجية

قال النائب بدير عبدالعزيز عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه قد تم تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية عن شهادات الوارد بما يصل إلى 549 مليونًا و170 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المُحصلة عن تلك الشهادات 2 مليار و581 مليونًا و273 ألف جنيه.

وطالب النائب بمزيد من الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام في استقرار الأسعار.

وشدد على أهمية التعامل مع هذه الأرقام بما يعظم الاستفادة منها، خاصة في ظل تصدير 542 بيانًا جمركيًا لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها: «المواد الغذائية، والعصائر، والفواكه، والمواد الخام الأولية»، بقيمة بلغت نحو مليار و15 مليونًا و920 ألف جنيه، وتم تحصيل رسوم صادر عنها مليون و172 ألف جنيه.

يشار إلى أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قد استعرض قبلها الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال.

وتلقى وزير المالية تقريرًا من السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أنه تم الإفراج عن مشمول 8 آلاف و543 شهادة جمركية وارد نهائي، خلال شهر أكتوبر الماضي، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها: «القمح، والبقول، والذرة»، ومستلزمات الإنتاج.