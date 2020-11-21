110 مقعد بجولة إعادة المرحلة الأولي لانتخابات النواب و220 مرشح يتنافسون

انطلقت جولة الإعادة لانتخابات البرلمان بمرحلتها الأولى، اليوم السبت بالخارج ومقرر لها أن تكون أيام السبت والأحد والاثنين المقبلين، الموافقين 21، و22، و23 نوفمبر علي أن تكون أيام الاثنين والثلاثاء 23، و24 نوفمبر لتصويت المصريين بالداخل.

ماذا سيحدث بعد وفاة مرشح جولة الإعادة بانتخابات النواب بدائرة قويسنا وبركة السبع؟ .. تحيا مصر تجيب