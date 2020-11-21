110 مقعد بجولة إعادة المرحلة الأولي لانتخابات النواب و220 مرشح يتنافسون

انطلقت جولة الإعادة لانتخابات البرلمان بمرحلتها الأولى، اليوم السبت بالخارج ومقرر لها أن تكون أيام السبت والأحد والاثنين المقبلين، الموافقين 21، و22، و23 نوفمبر علي أن تكون أيام الاثنين والثلاثاء 23، و24 نوفمبر لتصويت المصريين بالداخل.
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نتيجة الجولة الأولى لهذه المرحلة والتى أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات، تضمنت فوز 174 مرشحا علي مستوي مقاعد القائمة والمقاعد الفردية، حيث فازت القائمة الوطنية من أجل مصر بقطاع القاهرة وغرب الدلتا بواقع 142 مقعد ، فى الوقت الذي تم حسم 32 مقعد فردي من أصل 142 بعد أن تم تأجيل مقعد ديرمواس بالمنيا.
110 مقعد فردي تتم المنافسة عليه بجولة الإعادة من قبل 220 مرشح من الأحزاب والمستقلين، وذلك من أصل 142 مقعد فردي مخصصين للمرحلة الأولي تم حسم منهم 32 مقعد من الجولة الأولي لها، حيث تجري فى 13 محافظة من أصل 14 للمرحلة الأولي بعد أن حسمت محافظة البحر الأحمر مقاعدها من الجولة الأولي.
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