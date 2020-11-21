تحيا مصر يكشف حقيقة إلغاء القصة في مختلف الصفوف الدراسية

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، حقيقة الغاء أسئلة القصة المقررة في جميع الصفوف الدراسية، بعد إنتشار العديد من الأنباء حول إلغائها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

أكد شوقي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن لقصة مقررة في كافة المراحل الدراسية كماهي، وانه سوف يكون هناك اسئلة على القصة في الصفين الاول والثاني الثانوي ومنها المقالية اما في الثانوية العامة فسوف يكون هناك اسئلة ايضا ولكن ليست بحاجة الى استخدام القلم او تصحيح بشري.

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وأشار الوزير إلى أن القصة موجودة منذ عشرات السنين ولكن الجدل في عالم السوشيال ميديا اصبح حرفة الكثيرين والمؤسف ان البعض يتمنى ان لا يقرأ القصة لمجرد انها ليست في الامتحان وكأن القراءة ليست مهمة أو نافعة أو جزء من الثقافة العامة، وان كل هذا الجدل حتى يتفادى البعض قراءة قصة الايام لعميد الادب العربي طه حسين.

