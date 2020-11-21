بتوجيهات من السيسى.. القوى العاملة: دعم 50 ألفا من صغار الصيادين

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لدعم صغار الصيادين الذين يصل عددهم إلى 50 ألفاً على مستوى الجمهورية، ولتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية لهذه الفئة من العمالة غير المنتظمة ليحيوا حياة كريمة تليق بهم وتحقق طموحاتهم وأحلامهم، وإصدار بوليصة تأمين ضد الحوادث والإصابات للصيادين بمدن محافظة البحر الأحمر.

والتقى وزير القوى العاملة، وفقا لبيان صحفى، مجموعة كبيرة من صائدى الأسماك وسط حلقة السمك بمدن محافظة البحر الأحمر، واطمأن على أحوالهم المعيشية، واطلع على مشاكلهم الأساسية، وذلك للبدء فى تسجيل وتدقيق بياناتهم ضمن فئة العمالة غير المنتظمة، حيث يصل عددهم ما يقرب من 5000 صياد مسجلين فى 8 جمعيات، تمهيدا لشمولهم ضمن منظومة متكاملة لرعاية هذه الفئة اجتماعيا وصحيا.

ولفت سعفان إلى أنه التقى منذ أيام صيادى بحيرة مريوط بالإسكندرية، مشيرا إلى أنه سوف يجوب محافظات الجمهورية للقاء صغار الصيادين للتعرف عن قرب على مشاكلهم على الطبيعة لتقديم يد العون لهم، حتى تتكون لدينا قاعدة بيانات كاملة لرعايتهم اجتماعيا وصحيا، داعيا كل مؤسسات الدولة المعنية والمجتمع المدنى للتكاتف جميعاً حتى ننجح للإنتقال بهذه الفئة من وضع لا يرضاه أحد إلى وضع أخر نتمناه لأنفسنا ونساعد تلك الفئة حتى تحيا حياة كريمة.

وأكد وزير القوى العاملة، أن الدولة المصرية والقيادة السياسية حريصة كل الحرص على رعاية جميع الفئات الأولى بالرعاية لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية والصحية لها لتحسين مستوى معيشة هذه الفئات، منوها إلى أن الهدف من هذه اللقاءات هو توفير الرعاية لفئة الصيادين من خلال تصنيفها وعمل قاعدة بيانات مكتملة وسليمة تمهيداً لتقديم الرعاية على أرض الواقع.

وقال: إن مبادرة "صيادى مصر" التى أطلقتها وزارة القوى العاملة مفتوحة لكل جهات الدولة لرعاية الصيادين باعتبارهم من أكثر الفئات احتياجا للرعاية وهم من فئة العمالة غير المنتظمة التى لها طبيعة خاصة وليست لها استمرارية فى العمل.

واستمع الوزير لكل المشاكل والمعوقات التى تواجه الصيادين، موجها مدير مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر بحصر كافة المشاكل سواء كانت خاصة أو عامة وموافاته بها للعمل على حلها مع كافة الجهات المعنية تمهيدا لشمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية، ومساعدة أبناء الصيادين من خلال جهاز تنمية المشروعات فى عمل مشروعات صغيرة فى المحافظة ، أو تشغلهم بالقطاع الخاص.

وأصدر سعفان توجيهات فورية لمدير مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر بالانتهاء من حصر وتسجيل الصيادين تمهيدا لعمل وثيقة للتأمين التكافلى لكل صياد مثبت مهنته ببطاقة الرقم القومى باعتبارهم من فئة العمالة غير المنتظمة ضد الحوادث الشخصية، تتحملها حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بتلك المديريات، وتغطى الوثيقة الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والعجز الجزئى وذلك كله نتيجة حادث، بالاضافة الى عدة تغطيات إضافية مثل: نقل الجثمان، وتكاليف الأجهزة الطبية، والعلاج الطبى، وتكون تغطية الوثيقة على مدار 24 ساعة ويتم تجديدها سنويا.