مسؤول كينى يثنى على سرعة تجاوب مصر لتفعيل مبادرة علاج مليون إفريقى

جدة - نرمين السيد - رتبت السفارة المصرية فى كينيا، لقاءً لوفد من وزارة الصحة والسكان برئاسة الدكتور محمد جاد، مستشار وزير الصحة للعلاقات الخارجية ورئيس هيئة الإسعاف المصرية، مع "رشيد آمان" وكيل وزارة الصحة الكينية، وذلك فى ختام الزيارة التى يجريها الوفد إلى العاصمة الكينية نيروبى، لبحث سبل تفعيل التعاون المشترك مع كينيا فى مجال الرعاية الصحية.





وأثنى المسؤول الكينى، وفقا لبيان صحفى لوزارة الخارجية، على انفتاح الجانب المصرى على التعاون مع كينيا وسرعة تجاوبه على صعيد اتخاذ الخطوات التنفيذية لتفعيل مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مليون إفريقى من التهاب الكبد الوبائى "فيروس سى" فى كينيا، فضلاً عن العمل على استكشاف فرص التعاون فى مجالات طبية أخرى كعلاج الأورام والقطاع الدوائى. وأعرب السفير خالد الأبيض، سفير جمهورية مصر العربية فى نيروبى، عن ثقته فى أن الزيارة الحالية لوفد وزارة الصحة والسكان ستساهم فى تعزيز التعاون فى هذا القطاع الحيوي، وتدعم الجهود الجارية الهادفة نحو تأسيس شراكة استراتيجية طويلة الأجل بين مصر وكينيا، اتساقاً مع رؤية القيادة السياسية للدولتين الرامية إلى تعزيز العمل والتعاون الأفريقى المشترك.

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