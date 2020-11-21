إنفوجراف.. ضوابط جديدة للتعامل مع القادمين من الخارج

جدة - نرمين السيد - أعلن قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان، عن عدة ضوابط جديدة للتعامل مع القادمين من الخارج عبر المطارات والموانئ المصرية فى ظل انتشار فيروس كورونا بالإضافة إلى عدد آخر من الأمراض.





فى الإنفوجراف التالى يرصد موقع "دوت الخليج" أبرز تلك الضوابط. وأرسل القطاع إلى السفارات المصرية بالخارج والسفارات المتواجدة داخل مصر، الإجراءات والاشتراطات المتبعة حاليا لدخول الأراضى المصرية فى ظل انتشار فيروس كورونا.

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