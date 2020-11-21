صور.. محافظ القليوبية يتابع إجراءات الصيانة بكوبرى كفر الجزار ببنها

جدة - نرمين السيد - وأوضح بيان صحفى للمحافظة، أن أعمال الصيانة بدأت من منتصف ليل أمس الجمعة حيث سيتم إزالة المطبات الموجودة فى أول الكوبرى من الاتجاهين من ناحية كفر الجزار وبطا والتى كانت تسبب تكدس وزحام مرورى داخل الكوبرى، بالإضافة إلى علاج الفواصل الحديدية وعمل رصيف فى منتصف الكوبرى لمنع دوران السيارات من داخل الكوبرى والتى كانت تسبب فى الازدحام المرورى وكذلك كشط وإعادة رصف الكوبرى.

ووجه الهجان بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة للكوبرى فى الموعد المحدد.

وتجدر الإشارة، إلى أنه تقرر غلق الكوبرى بشكل كلى اعتبارا من مساء الخميس الموافق 19 نوفمبر 2020 وحتى مساء الخميس الموافق 26 نوفمبر 2020، على أن يكون الكوبرى متاحا للمشاة خلال فترة الغلق.