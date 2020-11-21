وسط اهتمام محبى لعبة المشاهير.. استمرار بطولة مدينتي للجولف لليوم الثاني

انطلقت صباح اليوم السبت فعاليات اليوم الثانى لبطولة مدينتى للجولف وسط اهتمام كبير من محبى اللعبة على المستوى المحلى والدولى خاصة بعد النجاح والتنظيم الراق الذى ظهرت به البطولة فى اول يوم لها امس الجمعة.

وتعد البطولة الافتتاحية التي سوف تقام على ملعب روبرت ترنت جونز جزءا من وسام الاستحقاق "EGF"، وتضم بعض أفضل لاعبي الجولف الهواة داخل البلاد يتنافسون ليكونوا أول فائز في بطولة مدينتي المفتوحة.

و تدير شركة "ترون" نادي مدينتي للجولف وهو أخر أعمال مجموعة طلعت مصطفى التي تستهدف تقديم رياضات ومرافق ترفيه عالمية لمجتمع مدينتي وخارجه، ولدى ملعب الجولف تصميم عالمي المستوى، ويتميز بمناظر خلابة ويقدم تحد ممتع لجميع اللاعبين من جميع القدرات.

كما يخطط نادي مدينتي للجولف لإطلاق برنامج نشط لتقديم اللعبة للاعبين جدد ، وتسخر جميع مرافق النادي وأنشطته نحو تنمية اللعبة في مصر.