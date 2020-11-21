آخر أيام الطقس السيئ.. أمطار غزيرة اليوم على 19 منطقة بالجمهورية.. تفاصيل

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن سقوط الأمطار مستمر اليوم، السبت، على 19 منطقة بالجمهورية، ما بين أمطار متوسطة إلى غزيرة رعدية يصاحبها نشاط للرياح على مناطق مختلفة.

ويستمر سقوط الأمطار اليوم، على المناطق التالية:

- متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية - مطروح - السلوم - رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح).

- متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من الوجه البحري (كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية).

- خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من مدن القناة وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر (حلايب - شلاتين - رأس - بناس).

وحول الظواهر الجوية، المؤثرة اليوم، يتأثر شمال البلاد بمنخفض جوي، بينما جنوب البلاد يتأثر بمنخفض العروض الوسطي.

وتكون حركة الملاحة في البحر المتوسط، معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح بين 1.75 و2.3 والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة أيضا وارتفاع الموج فيه يتراوح بين 1.25 و2.25 والرياح السطحية شمالية غربية.

أما درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت - 21 نوفمبر، فسجل متوسط الدرجات على القاهرة الكبرى والوجه البحري 22 للعظمى والصغرى 14، السواحل الشمالية 22 للعظمى والصغرى 16، جنوب سيناء 26 للعظمى والصغرى 19، شمال الصعيد 24 للكبرى والصغرى 14، جنوب الصعيد 26 للعظمى والصغرى 15.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن الطقس غير المستقر يكون نهايته اليوم السبت علي البلاد، على أن ينحصر سقوط الأمطار تدريجيا اعتبارا من غدا الأحد، على مناطق بالسواحل الشمالية للبلاد وسيناء.

وخلال هذه الفترة تعود درجات الحرارة إلي معدلاتها الطبيعية لمثل هذا التوقيت من العام، حيث ترتفع بمعدل درجة إلى درجتين علي كافة المناطق.