الزراعة: 6 قوافل بيطرية لفحص وعلاج 3500 رأس ماشية مجانا بالمنوفية

قامت قافلة معهد بحوث التناسليات الحيوانية بزيارة محافظة المنوفية ، في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالتفاعل مع مشاكل صغار مربي الثروة الحيوانية في جميع محافظات الجمهورية.

وقال الدكتور هانى حسن مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية ورئيس الحملة القومية للقوافل البيطرية التنموية العلاجية والإرشادية لصغار الفلاحين أن تلك الزيارة تأتى تلك فى إطار ما يقوم به معهد بحوث التناسليات الحيوانية بتنفيذ ستة قوافل بيطرية بقرى المنوفية ضمن إطار تنفيذ سياسات مركز البحوث الزراعية برئاسة الأستاذ الدكتور محمد سليمان وبتمويل من مشروع ADP برئاسة الأستاذة الدكتورة هنيه الإتربي وبمشاركة معهد بحوث الصحة الحيوانية ومعهد الامصال واللقاحات البيطرية لتوسيع قاعدة المستفيدين من نتائج البحوث ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى صغار الزراع والمربين بقرى المحافظة وبالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية برئاسة الدكتور عبد الحكيم محمود ومديرية الطب البيطرى بالمنوفية، والتى تم تنفيذها فى الفترة من 14 وحتى 19 نوفمبر الحالى وقامت القافلة بتقديم الخدمات البيطرية والإرشادية لعدد 6 قرى ( الخطاطبة بالسادات – كفر الباجور بمركز الباجور – الحامول وطملاى بمنوف – طنبشا ببركة السبع – كفر أبو الحسن بقويسنا ) و قامت الحملة بتقديم العديد من الخدمات البيطرية بالمجان ومنها " تأهيل التحالفات التناسلية لاستعادة الكفاءة الإنتاجية بعد الكشف عليها وعلاجها و مكافحة وعلاج الطفيليات الداخلية والخارجية والتجريع وإجراء الجراحات والتحصينات غير سيادية والعلاج الباطني فضلًا عن اختبار العشار والكشف بجهاز السونار لتشخيص المشاكل التناسلية وتدريب الأطباء البيطريين بالمحافظة.

وقد أوضح رئيس الحملة القومية بأنه تم فحص وعلاج وتحصين عدد 3 ألاف و423 حيوان منهم 1711 حيوانا تم فحصهم وعلاجهم تناسليًا وتأهيلهم لاسترداد الكفاءة التناسلية، بالإضافة إلى أنه تم فحص 4 طلائق مستخدمة فى التلقيح الطبيعى أثناء القافلة وتم علاج 1278 حيوانا علاج باطنى وطفيليات وكذا تحصين 383 حيوانا، وقد بلغ عدد المستفيدين من القافلة 1952 مستفيدا من صغار المربين.

وأضاف أنه تم تنفيذ عدد من الندوات الإرشادية ومنها " التحسين الوراثى والتلقيح الاصطناعي، تدوير المخلفات الزراعية لتكوين علائق اقتصادية لحيوانات المزرعة " مشيرًا إلى أنه يتم تنفيذ ندوة يوميًا من قبل فريق صندوق التأمين على الماشية لصغار المربين بمقر الوحدات البيطرية التى تم تقديم الخدمات بها، فضلًا عن تدريب 42 طبيب بيطرى على أعمال التلقيح الاصطناعي واستخدام السونار لتشخيص الاضطرابات التناسلية.

وأشاد اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية بالدور الرائد الذى يقوم به معهد بحوث التناسليات الحيوانية فى الاهتمام والحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها وزيادة إنتاجيتها فى ضوء تنفيذ الخطة القومية لحماية الثروة الحيوانية والنهوض بها وتوفير التحصينات اللازمة لخلق بيئة غذائية آمنة تساعد على تحسين الصحة العامة و رفع مستوى معيشة الفلاح .