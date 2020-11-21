هاشتاج سيدة المطر يتصدر تويتر .. ورد سريع من وزارة التضامن الاجتماعي

في ظل موجة من عدم استقرار الأحوال الجوية التي شهدتها معظم أنحاء الجمهورية بالأمس، انتشرت صورة لسيدة تبيع الترمس على إحدى الأرصفة بالشارع المصري بعد أن رصدتها الكاميرات.

وقد دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #سيدة_المطر ، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.

وتبين لفريق أطفال وكبار بلا مأوى عقب التواصل مع السيدة انها تدعى نعمات عبد الحميد من محافظة بني سويف وتبلغ من العمر 63 عاما وسبق أن تزوجت وانفصلت منذ 45 عام تقريبًا بعد أن رزقت منه بطفل وهي حاليا متزوجة ابن عمها ولم تنجب منه أي أبناء وانتقلت معه للعيش في القاهرة منذ 25 عاما.

والجدير بالذكر أن نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، صرحت أن فرقة التدخل السريع تواصلت مع سيدة المطر وتم العرض عليها بإدخال دار رعاية وهي رفضت ذلك مطالبة بشقة لها ولزوجها وأولادها حتي يكونوا سويا.

وأضافت «القباج» خلال تصريحات تليفزيونية لقناة إم بي سي مصر، أن هذه السيدة تقوم ببيع الترمس في الشارع وتسكن في مسكن بسيط جدا، مشيرة إلى أن هناك تنسيقا بينها وبين محافظ الجيزة حتي يتم توفير سكن خاص لها كما طالبت.

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي، قائلة "المواطنين في عنينا واحنا بمحاولة نساعد الكل علي قد ما نقدر"، والسيدة تم توفير سكن وجميع ما يلزمها من قبل الوزارة.

كما أعلنت الفنانة ياسمين صبري عن تبنيها سيدة المطر، والتي أثارت موجة من التعاطف عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية

وكتبت ياسمين عبر صفحتها بموقع تويتر: انا دائمًا بحاول اشوف الجزء الايجابي في كل سوء تفاهم انا سعيدة اني اتعرفت علي الحاجه نعمات عبد الحميد #سيدة_المطر من السوشيال ميديا