القطبين في طريق الكأس وبرشلونة يصطدم بأتليتكو في أهم مواجهات اليوم

تعود اليوم الروح للدوريات العالمية مرة أخرى، بعد توقف دام لأكثر من أسبوع بسبب الأجندة الدولية المطبقة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وتنطلق اليوم مواجهتين هامتين في دور الثمانية ببطولة كأس مصر،حيث يواجه الأهلي فريق أبو قير للأسمدة، بينما يواجه الزمالك فريق نادي مصري، والفائز من كلتا المباراتين سيواجه الاتحاد السكندري وطلائع الجيش على الترتيب.

تعود الروح اليوم إلى البطولة الأقوى في كرة القدم، من وجهة نظر الكثيرين، وهي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، والتي تعود في جولتها التاسعة، بمواجهات غاية في الأهمية أبرزها مواجهة مانشستر سيتي ضد توتنهام والتي تجمع بين عملاقي التدريب بيب جوارديولا ومورينهو.

ويصطدم برشلونة اليوم بأتليتكو مدريد في الجولة العاشرة من الدوري الأسباني، كما تستمر اليوم مواجهات كل من الدوري الألماني والفرنسي والإيطالي، وإليكم جدول بأهم المباريات:

كأس مصر – دور الثمانية:

الزمالك X نادي مصر 8:00 مساءا

الأهلي X أبوقير للأسمدة 5:00 مساءا

الدوري الإنجليزي – الأسبوع التاسع:



نيوكاسل يونايتد X تشيلسي 2:30 ظهرا

أستون فيلا X برايتون 5:00 مساءا

توتنام هوتسبير X مانشستر سيتي 7:30 مساءا

مانشستر يونايتد X وست برومتش ألبيون 10:00 مساءا

الدوري الأسباني – الأسبوع العاشر:



فياريال X ريال مدريد 5:15 مساءا

أتليتكو مدريد X برشلونة 10:00 مساءا

الدوري الإيطالي – الأسبوع الثامن:

يوفينتوس X كالياري 9:45 مساءا

