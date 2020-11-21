نادي القرن يدخل معسكر مغلق الأحد استعدادا للنهائي الإفريقي

قال مدير الكرة بالنادي الأهلي سيد عبد الحفيظ إن النادي الأهلي يدخل معسكرا مغلقآ بداية من يوم الأحد المقبل استعدادا لنهائي الأبطال.

وأتم حديثه قائلا: جاء لتوفير مزيدا الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ علي سلامة اللاعبين.

والجدير بالذكر أن تأهل المارد الأحمر للنهائي الافريقي علي حساب نادي الرجاء المغربي ويلاقي يوم 27 الجاري الفارس الأبيض يوم الجمعه علي إستاد القاهره وينتظر عشاق الساحرة المستديرة من سيفوز بالاميره السمراء.

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وتشير تقارير صحفية إلى أن الحكم المغربي رضوان جيد سيقوم بإدارة مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا الجاري.