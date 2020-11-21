ياسمين صبري تعلن تكفلها بـ "سيدة المطر"

أعلنت الفنانة ياسمين صبري تكفلها بـ"الحاجة نعمات" المعروفة إعلاميا بـ "سيدة المطر" و "سيدة الترمس"، وذلك بعد تداول صورها خلال الساعات الماضية، أثناء جلوسها على إحدى الأرصفة سعيًا وراء رزقها على الرغم من سوء الأحوال الجوية التي شهدتها محافظة القاهرة.

نشرت ياسمين صورة الحاجة نعمات عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وعلّقت كاتبة: "أنا دائما بحاول أشوف الجزء الإيجابي في كل سوء تفاهم".

وتابعت: "أنا سعيدة إني اتعرفت علي الحاجة نعمات عبد الحميد.. سيدة المطر.. من السوشيال ميديا.. وتواصلت مع الحاجة نعمات والحاج علي زوجها. ويشرفني إني البي كل طلباتها هي وأسرتها.. كل حاجة وحشة بيطلع منها حاجة حلوة".

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الجدير بالذكر، أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري مسلسل فرصة تانية الذي دخلت به السبق الدرامي في رمضان 2020، وشاركها البطولة كوكبة لامعة من النجوم منهم أحمد الشامي، أيتن عامر، أحمد مجدي.

