شاكر: مشروعات الربط الكهربائى ستحول مصر إلى محور عالمى للطاق.. واقتربنا من الوصول إلى معدل الاحتياطى العالمى

قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمد شاكر، إن مصر اقتربت من الوصول إلى معدل الاحتياطى العالمى بالشبكة والذى يقدر بنسبة 25% من الطاقة المولدة، لافتاً إلى أن مصر أصبح لديها احتياطى يومى بالشبكة يصل إلى 15 ألف ميجا وات وهو ما يسمح لها بالتوسع فى مشروعات الربط الكهربائى مع جميع دول العالم للاستفادة من هذه القدرات الاحتياطية التى تزيد بشكل مستمر بشكل يجذب المستثمرين إلى مصر.

وأكد شاكر على أن الهدف من مشروعات الربط الكهربائى هو أن تتحول مصر إلى محور عالمى للطاقة من خلال الربط مع إفريقيا وأوروبا، مشيرا إلى أن هذه المشروعات ستجلب لمصر مكاسب اقتصادية بالعملة الأجنبية.

وأشار الوزير وزير الكهرباء - خلال مشاركته فى المؤتمر الدولى للطاقة المتجددة والذى عقده معهد التخطيط القومى - أن مصر تعمل بقوة فى اتجاه تعزيز مشروعات الربط الكهربائى والذى يلعب دوراً هاماً فى تعزيز أمن الطاقة وزيادة استخدام الطاقة المتجددة على المدى المتوسط والطويل، كما تشارك مصر بفاعلية فى جميع مشروعات الربط الكهربائى الإقليمية حيث ترتبط مصر كهربائياً مع دول الجوار شرقاً مع الأردن بقدرة 200 ميجا وات، ويتم دراسة رفع القدرة لـ400 ميجا وات، وغرباً مع ليبيا بقدرة 100 ميجاوات ويجرى عمل دراسات أيضا لرفع القدرة.

وأضاف أن مصر قادرة على إنشاء خطوط للربط الكهربائى مع دول إفريقيا وأوروبا ودول الخليج حتى 15 ألف ميجا وات، مشيرا إلى أن إجمالى القدرات الموجودة على الشبكة القومية للكهرباء تبلغ حالياً 56 ألف ميجا وات، وتبلغ القدرة الأسمية لهذه القدرات 46 ألف ميجا وات، متاحين على الشبكة يومياً.

وتابع أن الربط الثلاثى بين مصر والأردن والعراق سيسهم فى استقرار الأنظمة الكهربائية بالعراق بشكل خاص، ويخدم التوجه نحو إنشاء سوق عربية مشتركة للطاقة بشكل عام، لافتا إلى أن مصر تمتلك احتياطى ضخم يؤهلها لأن تكون مركزاً إقليمياً للطاقة.

وبين شاكر أنه تم الربط الكهربائى مع السودان ومن المتوقع أن يتم رفع قدرة خط الربط مع السودان من 70 ميجا وات لـ250 ميجا وات خلال عام ونصف العام من الآن، موكداً أنه تم التعاقد مع مصنعى بعض المعدات الخاصة بمشروع الربط.

وأضاف أنه تم إطلاق التيار رسميا فى المرحلة الأولى من خط الربط مع السودان بقدرة 70 ميجا وات من إجمالى قدرة المشروع الذى يبلغ 300 ميجا وات، بعد الانتهاء من المناورات النهائية الخاصة بإطلاق التيار الكهربائى، ونجاح تجارب التشغيل للتأكد من سلامة الخط قبل إطلاق التيار الكهربائى.

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تجدر الإشارة إلى أنه، تم توقيع اتفاق فى نهاية شهر سبتمبر الماضى بين الأردن والعراق لربط شبكة الكهرباء وبيع الطاقة الكهربائية بين البلدين، ونص الاتفاق على أن يزود الجانب الأردنى العراق فى المرحلة الأولى من المشروع بـ 1000 جيجاوات ساعة سنويا، بعد استكمال شبكة الربط بين البلدين، بطول 300 كيلومتر تقريبا تتبعها مرحلة ثانية تتيح للجانبين رفع قدرة تبادل الطاقة الكهربائية ومن المفترض الانتهاء من هذه الأعمال خلال 26 شهراً من تاريخ توقيع العقد.