وزير التعليم العالى: المتحف الفنى المعاصر بجامعة حلوان إضافة قوية لمصر

جدة - نرمين السيد - وشاهد الوزير، وفقا لبيان صحفى، العديد من اللوحات الفنية المتميزة وبعض أعمال النحت التى يتفرد المتحف بها، وأعرب عن إعجابه بما شاهده من أعمال فنية داخل المتحف.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن المتحف الفنى المعاصر بجامعة حلوان سيعد إضافة قوية للمتاحف فى مصر، موجها بضرورة الانتهاء من تجهيز كافة الأعمال الفنية فى الوقت المحدد لها، تمهيدا لافتتاح المتحف خلال الفترة القادمة.

جاءت الزيارة على هامش اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، الذى يعقد اليوم بجامعة حلوان.