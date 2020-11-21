من مصر الجديدة للتحرير.. محافظ القاهرة يتابع جهود شفط مياه الأمطار

جدة - نرمين السيد - واصل خالد عبد العال محافظ القاهرة، صباح اليوم، جولاته بأحياء وشوارع العاصمة للتأكد من الانتهاء من عمليات شفط مياه الأمطار وتسيير الحركة المرورية وتسهيل حركة المواطنين بالشوارع الرئيسية والكبارى والأنفاق.





تفقد محافظ القاهرة، وفقا لبيان صحفى، أحياء مصر الجديدة ومدينة نصر والبساتين والمعادى وطره ومصر القديمة ومنطقة المنصة والسيدة عائشة والتونسى وطرق الأوتوستراد والنصر وكورنيش النيل وميدان التحرير. وأكد محافظ القاهرة، أن جميع رؤساء الأحياء ومسئولى شركتى المياه والصرف الصحى وهيئة النظافة متواجدون بالشارع تحسبًا لسقوط أمطار اليوم، مشيراً إلى انتشار الشفاطات فى أحياء العاصمة للتعامل الفورى مع تراكمات المياه. وشدد محافظ القاهرة على المسؤولين التنفيذيين بالمحافظة بالتعامل السريع مع الشكاوى التى ترد من المواطنين بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور.

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