إنفوجراف.. تحرك سريع لإعانة سيدة المطر

جدة - نرمين السيد - أعلنت عدة جهات رسمية وشعبية، تقديم مجموعة من المساعدات إلى السيدة نعمات عبدالحميد، والتى أطلق عليها "سيدة المطر" بعد تداول صورتها على مواقع التواصل الاجتماعى وهى تبيع الترمس خلال سقوط الأمطار.





فى الإنفوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" أبرز تلك المساعدات وتبلغ السيدة من العمر 63 عاما وسبق أن تزوجت وانفصلت منذ 45 عاما تقريبا بعد أن رزقت بطفل وهى حاليا متزوجة ابن عمها ولم تنجب منه أى أبناء وانتقلت معه للعيش فى القاهرة منذ 25 عاما، وقاما بالعمل حراس لأحد العقارات تحت الإنشاء. وتعانى الأسرة من ظروف سيئة، وهو ما دفعها لبيع "الترمس" بشوارع الجيزة لسد احتياجات أسرتها من معيشة ومصاريف دواء، وأن الزوج يعانى من مرض الكلى والزوجة تعانى من ضغط وسكر وضيق تنفس.

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