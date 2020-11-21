برعاية السيسى.. محافظ دمياط تتسلم 18 سيارة مواد غذائية ضمن قافلة تحيا مصر

جدة - نرمين السيد - أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، استلام 18 سيارة محملين بالمواد الغذائية والملابس والبطاطين لدعم الأسر الأولى بالرعاية بدمياط، وأجهزة الغسيل الكلوى وكراسى الكلى المُعلن عنها مسبقا.





جاء ذلك ضمن أكبر قافلة إنسانية أطلقها صندوق "تحيا مصر" بحضور رئيس مجلس الوزراء، تحت شعار "نتشارك علشان بكرة"، وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى. وأوضحت المحافظ، فى بيان صحفى، أن السيارات تضمنت 23600 شنطة مجمدات "دواجن" و 2700 شنطة وجبات تم تجهيزهم من خلال بنك الطعام المصرى بالإضافة إلى 20000 كرتونة مواد غذائية تضم ( 5 كيلو أرز و2 كيلو سكر و350 جرام سمن، 700 ملى زيت و 100 جرام شاى، 1.5 كيلو مكرونة و500 جرام فول) هذا بالإضافة أيضاً إلى 1000 كرتونة بطاطس وذلك ضمن مبادرة " بالهنا والشفا" فضلا عن 2000 كرتونة ملابس فى إطار مبادرة "دكان الفرحة" وأيضاً 13 ماكينة غسيل كلوى و 25 كرسى كلى لدعم مستشفيات المحافظة. وأشادت محافظ دمياط بجهود صندوق تحيا مصر فى إقامة مشروعات اجتماعية وتنموية للنهوض بكافة القطاعات وكذا قيامها بجهود كبيرة لدعم الفئات الأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية.

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