محررو السياحة يفوضون نقيب الصحفيين لحل أزمتهم مع الوزارة

عقد ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، اجتماعا موسعا بمقر النقابة مع الزملاء الصحفيين المتابعين لملفي السياحة والآثار أمس الأول، الخميس، استمر لست ساعات، بحضور أعضاء مجلس النقابة محمود كامل ومحمد سعد عبد الحفيظ ومحمد يحيى يوسف.

وقد استمع النقيب خلال الاجتماع وناقش باستفاضة مع الزملاء الطلبات المتعلقة بعملهم الصحفي، ومقترحات تفصيلية لتسهيل تعاونهم مع وزارة السياحة والآثار، كما ناقش النقيب معهم تفاصيل المذكرات والبيانات التي سبق لبعضهم التقدم بها لمجلس النقابة مؤخرا.

وانتهى الاجتماع لقرار بالإجماع بتفويض نقيب الصحفيين بحل كل المشكلات التي تتعلق بطبيعة عملهم الصحفي بما يحفظ كرامتهم وكرامة المهنة في ظل علاقات احترام وتعاون متبادلين مع مصادرهم، بالإضافة لإحالة الطلبات التي تتطلب إقرار المجلس لها إلى مجلس النقابة وفقا للقانون.

وأكد نقيب الصحفيين أنه يلفت انتباه جميع المسئولين بمختلف القطاعات الحكومية والخاصة، إلى ضرورة تسهيل عمل الصحفيين المعتمدين من صحفهم و المتابعين للملفات المختلفة، وكذلك تقديم جميع المعلومات والبيانات التي يتطلبها عملهم الصحفي، مع التأكيد على أن ذلك حق يكفله الدستور والقانون، وأنه ضروري لدعم التعاون بين الصحفيين وهذه القطاعات لتأكيد حق الرأي العام المصري في الحصول على المعرفة الدقيقة والمعلومات الصحيحة.

وفي ظل هذا، يذًّكر النقيب السادة المستشارين الإعلاميين والمكاتب الإعلامية في جميع المؤسسات، بأن طبيعة عملهم وواجبهم يقتضيان منهم تسهيل كل أعمال الزملاء الصحفيين وتقديم التسهيلات اللازمة لحصولهم على المعلومات المتعلقة بطبيعة عملهم الصحفي.

ويؤكد النقيب أن الاجتماع المطول قد سادته أجواء إيجابية وأفضى إلى تصورات ومقترحات محددة، تهدف إلى تدعيم علاقات العمل والتعاون والاحترام المتبادلة بين الصحفيين كافة وكل قطاعات المجتمع والدولة، خصوصا الحكومية منها.