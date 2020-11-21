نقابة الفلاحين: انخفاض أسعار الطماطم خلال أيام

قالت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، إن الفترة الحالية شهدت استقرارا كبيرا فى أسعار الخضراوات والفاكهة رغم أزمة جائحة كورونا، وأن ارتفاع أسعار الطماطم فى الأيام الماضية كان نتيجة لفترة فاصل العروات "الفترة بين إنتاج موسم الصيف وموسم الشتاء" وسوف تنخفض خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكد محمد عبدالستار النقيب العام للفلاحين الزراعيين، أن ارتفاع أسعار بعض المحاصيل الزراعية يحدث فى كل دول العالم، لافتا أن فى الشهور الماضية كان لدينا إغراق في أسعار الطماطم، ولا توجد أزمة، وكانت الأسعار في الفترة الماضية 4 جنيهات فقط.

وأوضح نقيب الفلاحين في تصريحات له اليوم، أننا لدينا إغراق في الأسواق لكل أنواع الخضراوات، وذلك بفضل المشروعات القومية التي تمت في مجال الزراعة خلال الفترة الأخيرة، والتي أدت إلى زيادة الإنتاج المحلى، ولدينا كميات كبيرة من البطاطس في الأسواق، والفاصوليا والباذنجان والجوافة وباقى الخضراوات والفاكهة، متابعا: "سعر قفص الطماطم الـ 20 كيلو يتراوح من 130 لـ 175 جنيها حسب العرض والطلب"، مشيرا إلى أن ما حدث من ارتفاع طفيف في سعر الطماطم بالسوق المحلى هو أمر طبيعى.