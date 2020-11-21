نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالإنفوجراف... مصر تتصدر الأسواق الناشئة في احتواء التضخم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الاقتصاد المصري يواصل مسيرة النجاح:

يظل احتواء التضخم هدفًا استراتيجيًا ضمن السياسات الاقتصادية للدولة، إذ تطمح السياسة النقدية إلى خفض معدلاته والحفـاظ على معـدلات النمـو الاقتصـادي عنـد المسـتويات المطلوبة، بما يسـهم في توفير بيئـة اقتصاديـة تتميـز بمعـدلات نمـو اقتصادي مرتفعة مع السيطرة على معدلات التضخم، ويكـون لهـا مردود إيجـابي في جذب الاستثمارات وتعزيزهـا على الصعيديـن المحلي والأجنبي على حد سـواء، فضلًا عن الارتقاء بمستويات معيشة المواطنين.

وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على تصدر مصر للأسواق الناشئة في احتواء التضخم.

وجاء في التقرير أن صندوق النقد الدولي أكد أن مصر تحقق أكبر تراجع سنوي في معدل التضخم في الأسواق الناشئة عام 2020 مقارنة بعام 2019، بانخفاض بلغ نحو 8.2 نقطة مئوية، حيث سجلت تضخم بمعدل 5.7% عام 20192020 مقارنة بـ 13.9% عام 20182019.

واستعرض التقرير توقعات المؤسسات الدولية لمعدل التضخم في مصر خلال عام 2020، حيث توقعت الإيكونوميست أن يصل إلى 4.7%، بينما توقعت وكالة فيتش أن يسجل 4.9%، بينما توقعت وكالة بلومبرج أن يصل التضخم إلى 5.9%، في حين توقعت كابيتال إيكونوميكس أن يسجل التضخم 4.8%، وذلك مقارنة بـ 9.2% لعام 2019.

هذا وقد أشار التقرير إلى استمرار الحفاظ على معدل التضخم ضمن النطاق المستهدف من البنك المركزي المصري 9% (± 3%)، مستعرضًا تطور معدلاته خلال عام 2020، حيث سجل 4.5% في أكتوبر، مقارنة بـ 3.7% في سبتمبر، و3.4% في أغسطس، و4.2% في يوليو، و5.6% في يونيو، و4.7% في مايو، و5.9% في أبريل، و5.1% في مارس، و5.3% في فبراير، و7.2% في يناير.

ونوه التقرير عن أن انخفاض أسعار السلع الغذائية يدعم استقرار معدلات التضخم، مشيرًا إلى تسجيل أسعار الغذاء معدلات سالبة (انخفاض في الأسعار) للمرة السابعة منذ بداية 2020، حيث سجلت انخفاضًا بنسبة 0.7% خلال أكتوبر، و2.6% في سبتمبر، و4.1% في أغسطس، و1.5% في يوليو، و0.7% في مايو، و1.7% في مارس، و0.9% في فبراير، وذلك وفقًا لمعدلات التغير على أساس سنوي لحضر الجمهورية.

في حين سجلت أسعار الغذاء ارتفاعًا ثلاث مرات خلال عام 2020، حيث ارتفعت بنسبة 0.1% في يونيو، و1.3% في أبريل، و2.6% في يناير.

ورصد التقرير، نماذج لأبرز السلع الغذائية التي شهدت أسعارها انخفاضًا خلال أكتوبر 2020 مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، حيث انخفض سعر الليمون بنسبة 40.8%، ليصل إلى 8.81 جنيه في أكتوبر 2020، مقارنة بـ 14.87 جنيه في أكتوبر 2019.

كما انخفض سعر الفلفل الأسود الحب بنسبة 33.5%، ليصل إلى 87.97 جنيه في أكتوبر 2020، مقارنة بـ 132.19 جنيه في أكتوبر 2019، في حين انخفض سعر سمك المكرونة المجمد بنسبة 24%، ليصل إلى 25.66 جنيه في أكتوبر 2020، مقارنة بـ 33.78 جنيه في أكتوبر 2019.

وبالإضافة إلى ذلك، انخفض سعر البصل بنسبة 23%، ليصل إلى 5.64 جنيه في أكتوبر 2020، مقارنة بـ 7.32 جنيه في أكتوبر 2019، وكذلك انخفض سعر الفاصوليا الخضراء بنسبة 20.5%، ليصل إلى 15.91 جنيه في أكتوبر 2020، مقارنة بـ 20 جنيهًا في أكتوبر 2019.

وفي سياق متصل، انخفض سعر دقيق القمح بنسبة 14.1%، ليصل إلى 6.59 جنيه في أكتوبر 2020، مقارنة بـ 7.67 جنيه في أكتوبر 2019، بينما انخفض سعر الموز بنسبة 15.2%، ليصل إلى 14.62 جنيه في أكتوبر 2020، مقارنة بـ 17.24 في أكتوبر 2019.

وإلى جانب ذلك، انخفض سعر سمك الماكريل المجمد بنسبة 10.8%، ليصل إلى 43.28 جنيه في أكتوبر 2020، مقارنة بـ 48.52 جنيه في أكتوبر 2019، بجانب انخفاض سعر الخيار بنسبة 10.6%، ليصل إلى 8.99 جنيه في أكتوبر 2020، مقارنة بـ 10.06جنيه في أكتوبر 2019.

وأظهر التقرير أيضًا، انخفاض سعر الفول المجروش بنسبة 8.7%، ليصل إلى 21.82 جنيه في أكتوبر 2020، مقارنة بـ 23.89 جنيه في أكتوبر 2019، كما انخفض سعر السمك البوري بنسبة 6.1%، ليصل إلى 65.29 جنيه في أكتوبر 2020، مقارنة بـ 69.53 جنيه في أكتوبر 2019، بينما انخفض سعر اللحم البقري والجاموسي (كندوز مشفي) بنسبة 5.4%، ليصل إلى 134.32 جنيه في أكتوبر 2020، مقارنة بـ 141.95 جنيه في أكتوبر 2019.

كما أبرز التقرير عددًا من الإشادات الدولية المتعلقة بجهود الحكومة لاحتواء التضخم، حيث ذكرت بلومبرج أن تركيز الدولة المستمر على إمداد الأسواق بالفواكه والخضروات بشكل مستدام أدى إلى احتواء تضخم أسعار الغذاء.

ومن جانبه، أكد صندوق النقد الدولي أن تراجع معدلات التضخم بشكل ملحوظ سينعكس بشكل إيجابي على خفض تكلفة الاقتراض طويل الأجل، بينما علقت رينيسانس كابيتال بأن مصر لديها تجربة استثنائية في خفض معدلات التضخم مقارنة بالأسواق الناشئة.

هذا وقد استعرض التقرير مؤشرات التضخم في العديد من دول العالم، إذ سجل التضخم بتركيا 11.9% عام 2020، مقارنة بـ 15.2% في 2019 بانخفاض بلغ 3.3 نقطة مئوية، بينما انخفض في ماليزيا بـ 1.8 نقطة مئوية، بعد أن بلغ -1.1% خلال 2020 مقارنة بـ 0.7% في 2019، في حين سجلت قطر انخفاضًا بلغ 1.6 نقطة مئوية، حيث سجل التضخم -2.2% عام 2020 مقارنة بـ -0.6% عام 2019، كما انخفض التضخم في روسيا بـ 1.3 نقطة مئوية، حيث سجل التضخم 3.2% عام 2020 مقارنة بـ 4.5% عام 2019.

وأيضًا، سجلت كولومبيا انخفاضًا في التضخم بلغ 1.1 نقطة مئوية، حيث وصل التضخم لـ 2.4% عام 2020 مقارنة بـ 3.5% عام 2019، كما سجلت اليونان انخفاضًا في التضخم بلغ 1.1 نقطة مئوية، حيث سجل التضخم -0.6% عام 2020 مقارنة بـ 0.5% عام 2019، وكذلك سجلت تايلاند انخفاضًا في التضخم بلغ 1.1 نقطة مئوية، حيث سجل التضخم -0.4% عام 2020مقارنة بـ 0.7% عام 2019.

هذا وسجلت البرازيل انخفاضًا في التضخم بلغ 1 نقطة مئوية، حيث وصل التضخم لـ 2.7% عام 2020 مقارنة بـ 3.7% عام 2019، وسجلت جنوب إفريقيا انخفاضًا في التضخم بلغ 0.8 نقطة مئوية، حيث وصل التضخم لـ 3.3% عام 2020 مقارنة بـ 4.1% عام 2019، في حين سجلت إندونيسيا انخفاضًا في التضخم بلغ 0.7 نقطة مئوية، حيث وصل التضخم لـ 2.1% عام 2020 مقارنة بـ 2.8% عام 2019.

وأضاف التقرير، أن تايوان قد سجلت انخفاضًا في التضخم بلغ 0.6 نقطة مئوية، حيث سجل التضخم -0.1% عام 2020 مقارنة بـ 0.5% عام 2019، كما سجلت بيرو انخفاضًا في التضخم بلغ 0.3 نقطة مئوية، حيث وصل التضخم لـ 1.8% عام 2020 مقارنة بـ 2.1% عام 2019، وكذلك سجلت المكسيك انخفاضًا في التضخم بلغ 0.2 نقطة مئوية، حيث وصل التضخم لـ 3.4% عام 2020 مقارنة بـ 3.6% عام 2019.

هذا وسجلت الفلبين انخفاضًا في التضخم بلغ 0.1 نقطة مئوية، حيث وصل التضخم لـ 2.4% عام 2020 مقارنة بـ 2.5% عام 2019، بينما استقر التضخم في الصين عند 2.9% خلال عامي 2019 و2020، وسجلت الهند ارتفاعًا في التضخم بلغ 0.1 نقطة مئوية، حيث وصل التضخم لـ 4.9% عام 20192020 مقارنة بـ 4.8% عام 20182019.

وأشار التقرير إلى أن كوريا الجنوبية سجلت ارتفاعًا في التضخم بلغ 0.1 نقطة مئوية، حيث وصل التضخم لـ 0.5% عام 2020 مقارنة بـ 0.4% عام 2019، وكذلك سجلت المجر ارتفاعًا في التضخم بلغ 0.2 نقطة مئوية، حيث وصل التضخم لـ 3.6% عام 2020 مقارنة بـ 3.4% عام 2019، كما سجلت التشيك ارتفاعًا في التضخم بلغ 0.4 نقطة مئوية، حيث وصل التضخم لـ 3.3% عام 2020 مقارنة بـ 2.9% عام 2019.

وأخيرًا، أوضح التقرير أن الإمارات قد سجلت ارتفاعًا في التضخم بلغ 0.4 نقطة مئوية، حيث وصل التضخم لـ -1.5% عام 2020 مقارنة بـ -1.9% عام 2019، كما سجلت تشيلي ارتفاعًا في التضخم بلغ 0.6 نقطة مئوية، حيث وصل التضخم لـ 2.9% عام 2020 مقارنة بـ 2.3% عام 2019، وكذلك سجلت بولندا ارتفاعًا في التضخم بلغ 1 نقطة مئوية، حيث وصل التضخم لـ 3.3% عام 2020 مقارنة بـ 2.3% عام 2019، وسجلت باكستان ارتفاعًا في التضخم بلغ 4 نقطة مئوية، حيث وصل التضخم لـ 10.7% عام 20192020 مقارنة بـ 6.7% عام 20182019، وأيضًا سجلت السعودية ارتفاعًا في التضخم بلغ 5.7 نقطة مئوية، حيث وصل التضخم لـ 3.6% عام 2020 مقارنة بـ -2.1% عام 2019، علمًا بأنه تم اختيار الدول وفقًا لتصنيف مورجان ستانلي للأسواق الناشئة.