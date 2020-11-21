كريم عبد العزيز يتصدر "التريند" بسبب ميوله الاجرامية

كريم عبد العزيز تصدر محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك جراء وجوده مع الاعلامية وفاء الكيلاني في برنامج "السيرة"، ليحدث ضجة واسعة عبر تصريحاته الجريئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

كشف الفنان كريم عبد العزيز عن أسرار حياته الشخصية وطفولته ونشأته، وعلاقته بوالده ووالدته، وخاصةً بعد انفصالهما، وكتابه مذكراته.

ذكريات كريم عبد العزيز



تحيا مصر رصد العديد من التعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة التي غزت منصات السوشيال ميديا بعد إستضافة الفنان كريم عبد العزيز، وتنوعت التعليقات بين: "كريم عبد العزيز ده فتى احلامي.. حتى طفولته شبه طفولتي"، وبدأت سلسلة الذكريات تنتشر للعديد من النشطاء.

اعترف كريم عبد العزيز بخطأ ارتكبه وهو صغير ولم يعلمه والداه حتى الآن، ألا وهو أنه كان لديه نسخة من كل مفتاح بالمنزل، حتى مفتاح الخزانة، باستخدام الصابون، فبالنسبة له؛ الباب المغلق يعد أزمة.

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الجدير بالذكر، أن الفنان كريم عبد العزيز يستعد لتصوير مسلسل الاختيار الجزء الثاني، مع عدد كبير من نجوم الفن، ليعرض خلال الموسم الدرامي في رمضان عام 2021.