بهاء سلطان يشعل السوشيال ميديا بتسجيل صوتي له "فيديو"

نشر الفنان بهاء سلطان، تسجيل صوتي له يتلو فيه آيات من القرآن الكريم من سورة "الرعد"، ليتفاعل معه العديد من الرواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، معربين عن جمال صوته.

كتب بهاء سلطان على التسجل الذي نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلًا: "تلاوة قصيرة للفنان بهاء سلطان..بسم الله الرحمن الرحيم وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ صدق الله العظيم"

تحيا مصر رصد العديد من التعليقات المشجعة للفنان بهاء سلطان، حيث دعاه العديد من النشطاء بالإستمرارية في هذا الاتجاه وترك الغناء للأبد.



بهاء سلطان



كشف المطرب بهاء سلطان عن تفاصيل الفترة التي ابتعد فيها عن الغناء، خلال الـ 6 سنوات الماضية، بسبب أزمته مع المنتج نصر محروس.

وأعلن بهاء سلطان، في تصريحات صحفية، أنه تمكن خلال تلك الفترة من حفظ القرآن الكريم كاملًا، قائلًا : "ربنا كرمني وحفظت القرآن، ودي أحلى حاجة حصلتلي في الـ 6 سنين الي فاتوا".

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كان قد أعلن المطرب بهاء سلطان عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" منذ فترة، أنه بعد سنوات عديدة تم إلغاء تعاقده مع شركة فري ميوزيك التى يمتلكها نصر محروس قائلًا "الحمدلله تم فسخ عقدي مع شركة فري ميوزيك "نصر محروس" على صورة من القرآن الكريم "إن ينصركم الله فلا غالب لكم".

