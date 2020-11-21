يسرا أباظة تناشد المواطنين وأصحاب المحال اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

أكدت النائبة يسرا أباظة عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة الالتزام التام من قبل المحال والمطاعم بالإجراءات الوقائية، والاستجابة لقرارات الحكومة الممثلة في مواعيد الغلق المحددة والإجراءات الاحترازية؛ لمواجهة الموجه الثانية من فيروس كورونا، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

وقالت يسرا أباظة عضو مجلس الشيوخ، في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر، إن الموجة الثانية من فيروس كورونا، وإعلان وزارة الصحة ارتفاع أعداد الاصابات أمس إلى 363 مؤشر خطير ويجب على المواطنين، اتخاذ التدابير الصحية والوقائية اللازمة مشددة على عدم التهاون والاستهتار من قبل البعض وتخفيف التجمعات ولبس الماسك.

وناشدت عضو مجلس الشيوخ الجهات التنفيذية، فى الدولة علي غلق المقاهي وإجراء مخالفات فورية على من يخالف القانون، مشيرة إلى أن مصر تمر بحالة استثنائية مع الطفرة التنموية التي تشهدها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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وأكدت أباظة على أن الحكومه والمواطن ملتزمون بالحفاظ على البلد،ومن الضرورى اتخاذ المواطنين كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الموجه الثانية من انتشار فيروس كورونا.