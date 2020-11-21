ألفة السلامي تكتب: أزمة " تيغراي" والرمال المتحركة في إثيوبيا

يتصاعد العنف في إثيوبيا يوما بعد يوم حيث يواجه صاحب نوبل للسلام -الذي تمت الإشادة به لأجندته الإصلاحية وإقامته سلام مع جارته إريتريا- شبح الحرب الأهلية حاليا. ويبدو المسرح مهيأ لمواجهة طويلة المدى في إقليم تيغراي أقصى شمال البلاد من المرجح أن تجذب العديد من دول الجوار، وأن تسلط الضوء على سجل أبي فيما يتعلق بالتوترات العرقية، وتأجيله للديمقراطية بعد أن ألغى انتخابات الخريف إلى أجل غير مسمى أو لحين زوال القلق بشأن فيروس كورونا. كما أن العالم الخارجي سيكون أمامه وقفة لمراجعة موقفه بعد أن علَق عليه آمالا عريضة لإصلاح اقتصاد بلده الفقيرة ذات الـ 110 ملايين مواطن ودفع صندوق النقد ليمنحه قرضا بقيمة 3 مليارات دولار. ولا شك أن حربا أهلية جديدة في القرن الإفريقي من شأنها أن تخلق حالة من عدم اليقين وتغيير المناخ السياسي الذي دام ثلاث سنوات هي عمر أبي في السلطة التي تسلمها بعد الاستقالة المفاجئة لسلفه.

ولفهم الوضع الحالي في إثيوبيا، لابد من العودة إلى الوراء قليلا حيث تفاقمت التوترات بين حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد في أديس أبابا وزعماء إقليم تيغراي بعد أن تضاءلت سلطتهم منذ تولي أبي الحكم في 2018. وتصاعد الصراع في سبتمبر الماضي عندما أجرى الإقليم انتخابات محلية في عصيان للحكومة الفيدرالية الإثيوبية. واعتبرت الحكومة الفيدرالية هذه الانتخابات "غير شرعية" مما أدى إلى تفجر الصراع مع سلطات تيغراي. وقد اشتبكت قوات جبهة تحرير تيغراي مع قوات الجيش الاتحادي وتم الإبلاغ عن مئات الأشخاص الذين لقوا مصرعهم بينما فر ما لا يقل عن 25 ألف كلاجئين إلى السودان المجاور.

اقرأ أيضًا.. ألفة السلامي تكتب: لماذا أقال ترامب وزير دفاعه؟ ولاشك أنه لا أحد يرغب في رؤية حرب أهلية في إثيوبيا التي تنمو بشكل سريع؛ وقد حذر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من أن الوضع الإنساني سيء و"يهدد بالخروج عن نطاق السيطرة". وقد زاد التصعيد مطلع نوفمبر الجاري عندما ألقى أبي باللوم على حكومة الإقليم لشنها غارة على قاعدة عسكرية للجيش الاتحادي. ورد بإرسال قوات إلى الإقليم الذي تحكمه أقلية تيغراي.

ولمعرفة أهمية هذه الأقلية والممثلة في حزب سياسي هو جبهة تحرير شعب تيغراي، يمكن الإشارة إلى كونها جزءًا من ائتلاف حاكم منذ أكثر من عقدين يجمع أربعة أحزاب سياسية. لكن آبي فكك الائتلاف الحاكم طويل الأمد بقيادة الجبهة وأنشأ حزب الازدهار الجديد. وقد خلقت هذه الخطوة "أمرا واقعا حيث يتعين على الجبهة الانضمام إلى حزب الازدهار أو رفض ذلك وفي هذه الحالة تصبح خارج الحكم" كما ذكر جيسون موسلي، باحث في مركز الدراسات الإفريقية بجامعة أكسفورد، في معرض تحليله للوضع آنذاك. وبالفعل اختارت الجبهة عدم الانضمام لحزب أبي الذي فاز بجائزة نوبل للسلام لعام 2019 بعد أن نجح في تطبيع العلاقات مع إريتريا والتي تشترك في الحدود مع تيغراي. ومن المعروف أن إريتريا بقيادة الرئيس أسياس أفورقي كانت جزءًا من إثيوبيا، لكنها نالت استقلالها في عام 1993 بعد صراع عسكري دام 30 عامًا. غير أن هذا الصراع لم يتوقف بل سرعان ما عاد في الفترة بين 1998 و2000 حيث خاضت الدولتان حربا خلفت عشرات الآلاف من الضحايا واستمر العداء 18 عاما.