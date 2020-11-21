ألفة السلامي تكتب: أزمة " تيغراي" والرمال المتحركة في إثيوبيا

يتصاعد العنف في إثيوبيا يوما بعد يوم حيث يواجه صاحب نوبل للسلام -الذي تمت الإشادة به لأجندته الإصلاحية وإقامته سلام مع جارته إريتريا- شبح الحرب الأهلية حاليا. ويبدو المسرح مهيأ لمواجهة طويلة المدى في إقليم تيغراي أقصى شمال البلاد من المرجح أن تجذب العديد من دول الجوار، وأن تسلط الضوء على سجل أبي فيما يتعلق بالتوترات العرقية، وتأجيله للديمقراطية بعد أن ألغى انتخابات الخريف إلى أجل غير مسمى أو لحين زوال القلق بشأن فيروس كورونا. كما أن العالم الخارجي سيكون أمامه وقفة لمراجعة موقفه بعد أن علَق عليه آمالا عريضة لإصلاح اقتصاد بلده الفقيرة ذات الـ 110 ملايين مواطن ودفع صندوق النقد ليمنحه قرضا بقيمة 3 مليارات دولار. ولا شك أن حربا أهلية جديدة في القرن الإفريقي من شأنها أن تخلق حالة من عدم اليقين وتغيير المناخ السياسي الذي دام ثلاث سنوات هي عمر أبي في السلطة التي تسلمها بعد الاستقالة المفاجئة لسلفه.
ولفهم الوضع الحالي في إثيوبيا، لابد من العودة إلى الوراء قليلا حيث تفاقمت التوترات بين حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد في أديس أبابا وزعماء إقليم تيغراي بعد أن تضاءلت سلطتهم منذ تولي أبي الحكم في 2018. وتصاعد الصراع في سبتمبر الماضي عندما أجرى الإقليم انتخابات محلية في عصيان للحكومة الفيدرالية الإثيوبية. واعتبرت الحكومة الفيدرالية هذه الانتخابات "غير شرعية" مما أدى إلى تفجر الصراع مع سلطات تيغراي. وقد اشتبكت قوات جبهة تحرير تيغراي مع قوات الجيش الاتحادي وتم الإبلاغ عن مئات الأشخاص الذين لقوا مصرعهم بينما فر ما لا يقل عن 25 ألف كلاجئين إلى السودان المجاور.
ولمعرفة أهمية هذه الأقلية والممثلة في حزب سياسي هو جبهة تحرير شعب تيغراي، يمكن الإشارة إلى كونها جزءًا من ائتلاف حاكم منذ أكثر من عقدين يجمع أربعة أحزاب سياسية. لكن آبي فكك الائتلاف الحاكم طويل الأمد بقيادة الجبهة وأنشأ حزب الازدهار الجديد. وقد خلقت هذه الخطوة "أمرا واقعا حيث يتعين على الجبهة الانضمام إلى حزب الازدهار أو رفض ذلك وفي هذه الحالة تصبح خارج الحكم" كما ذكر جيسون موسلي، باحث في مركز الدراسات الإفريقية بجامعة أكسفورد، في معرض تحليله للوضع آنذاك. وبالفعل اختارت الجبهة عدم الانضمام لحزب أبي الذي فاز بجائزة نوبل للسلام لعام 2019 بعد أن نجح في تطبيع العلاقات مع إريتريا والتي تشترك في الحدود مع تيغراي. ومن المعروف أن إريتريا بقيادة الرئيس أسياس أفورقي كانت جزءًا من إثيوبيا، لكنها نالت استقلالها في عام 1993 بعد صراع عسكري دام 30 عامًا. غير أن هذا الصراع لم يتوقف بل سرعان ما عاد في الفترة بين 1998 و2000 حيث خاضت الدولتان حربا خلفت عشرات الآلاف من الضحايا واستمر العداء 18 عاما.
وحدث تصعيد سريع للموقف في إثيوبيا منذ سبتمبر الماضي بعد رفض أبي الاعتراف بانتخابات تيغراي وموافقة البرلمان على خطة لحجب التمويل الفيدرالي عن هذه الإقليم الشمالي. وفي الرابع من نوفمبر، أرسل أبي قواته قائلاً إن قوات تيغراي هاجمت القاعدة الإثيوبية المرابطة في شمال البلاد. وفي ضوء استمرار التصعيد العسكري، فإن هذا يعني زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة بالكامل وكذلك على المستوى الإقليمي خاصة بعد تدفقات اللاجئين إلى السودان المجاور حيث فر أكثر من 25 ألف لاجىء في وقت يمر السودان بمرحلة انتقالية صعبة ويعاني من أزمة اقتصادية خانقة.
ولا يوحي الوضع حاليا بقرب إعلان تهدئة بين الطرفين كما أن روايات الفارين من إثيوبيا الخائفين من القتال العنيف تؤكد غياب بوادر لوقف الصراع على الرغم من وجود تقارير غربية تشير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ودولا مجاورة، بينها أوغندا وكينيا، يضغطون على أبي للحوار مع قادة تيغراي لحل النزاع سلميا ومنع تدويل الصراع خاصة بعد الهجمات التي شنتها جبهة التحرير الشعبية لتحرير تيغراي ضد إريتريا في 14 نوفمبر. ومن غير المعروف إذا ما كانت إريتريا ستبقى بعيدة طويلا عن هذا الصراع بعد شن تلك الهجمات ضدها. كما أن وجود حوالي 90 ألف لاجئ إريتري يعيشون في تيغراي من شأنه أن يزيد المخاوف من احتمال تهجيرهم مرة أخرى.. وإن كان رئيس إقليم تيغراي ديبريتسيون جبريمايكل ذكر قبل عدة ساعات أن المنطقة تتعرض لهجوم من قبل إريتريا زاعما أنها تنشر طائرات مسيرة من قاعدة في مدينة عصب الساحلية.
ويتخوف المطَلعون على الشأن الداخلي الإثيوبي حاليا من توسع نطاق الحرب الأهلية واندلاع المزيد من التوترات العرقية التي يشبهونها بـ "الرمال المتحركة"، ويشيرون إلى أن أبي أطلق العنان لتلك التوترات منذ صيف العام الماضي حيث حدثت اضطرابات بين مجموعة الأمهرة العرقية، ثاني أكبر مجموعة عرقية في إثيوبيا؛ كما حدثت اضطرابات أخرى بعد بضعة أشهر بين مجموعة أورومو العرقية أيضا، وهي الأكبر في البلاد وينحدر منها أبي نفسه. ومؤخرا، انفجرت التوترات مع التيغرايان، المجموعة العرقية الرئيسية في تيغراي. كل هذه الانقسامات ظلت موجودة داخل إثيوبيا منذ سنوات، لكن خلال عهد أبي طفت على السطح و اندلعت الاشتباكات العرقية في كل مقاطعة من مقاطعات إثيوبيا. ويظل السؤال معلقا عما كان أبي قادرا على إيقاف تلك الرمال المتحركة والتي تراقبها دول الإقليم والعالم بقلق شديد خوفا من الضرر المحدق بالقرن الإفريقي بكامله!
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