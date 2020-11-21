تشكيلة الأهلي المتوقعة لمباراة اليوم في ربع نهائي كأس مصر

يستعد الفريق الأول للنادي الأهلي، اليوم السبت، لخوض مباراته أمام ابوقير للأسمدة في ربع النهائي لكأس مصر، ومن المقرر إقامة المباراة علي استاد برج العرب بالإسكندرية في تمام الساعة الخامسة مساءً.

ويدخل المارد الأحمر المباراة علي أمل أن ينتصر اليوم مما يشكل دافع قوي للمباراة القادمة أمام نادي الزمالك في دوري أبطال إفريقيا.

ومن المتوقع أن يخوض المباراة بالتشكيلة الآتية: في حراسة المرمي الشناوي وياسر إبراهيم ورامي ربيعة، ومحمود وحيد وبدر عربي واليوديانج وحمدي فتحي ووليد سليمان وأحمد الشيخ اليو بادجي وحسين الشحات.

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والجدير بالذكر يستعد الأهلي لدخول معسكر مغلق عقب انتهاء مباراة اليوم استعدادا للنهائي الإفريقي يو27 الجاري علي استاد القاهرة.

