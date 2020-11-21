شهيرة تكشف مدى حب محمود ياسين لوطنه

محمود ياسين تصدر محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد حلقة الفنانة شهيرة زوجته مع الاعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم".

وكشفت شهيرة عن سعي محمود ياسين الدائم تجاه وطنه لفرط حبه له، لافتة إلى أنه كان يترك عمله ليذهب إلى إحتفالات أكتوبر لتقديمها ويرفض تقاضي أي أجر.

أكدت زوجة محود ياسين، أنه كان يرفض الحصول على أجر في أي عمل يمدح في الرسول، أو من أجل الوطن.

ولفتت إلى أن محمود ياسين كان لا يتحمل أن يخطي أحد في اللغة أمامه، ورغم أنها حصلت على دروس في اللغة، إلا أنه ظل المصحح الأول لها.

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الجدير بالذكر، أن الفنان الراحل محمود ياسين، توفي يوم 14 أكتوبر الماضي عن عمر 79 عاما بعد صراع مع المرض.