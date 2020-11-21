بدء انتقال القضاة إلى مقار اللجان الانتخابية استعدادا لإعادة النواب

جدة - نرمين السيد - واصلت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، متابعة انتقال القضاة للمحافظات لإجراء جولة الإعادة بالمرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية بالداخل.





وبدأ القضاة المشرفون على الانتخابات بالمحافظات فى الانتقال إلى مقرات لجانهم، حيث يتم نقل القضاة إلى المحافظات النائية والبعيدة بطائرات عسكرية، فى وجود تنسيق كامل بين الهيئة الوطنية للانتخابات والقوات المسلحة ووزارة الداخلية لتأمين يومى الانتخابات.

ووزعت الهيئة حاليا المشرفين على اللجان بالمحافظات إلكترونيا، وذلك من خلال إمكانية الاستعلام عن المركز الانتخابى واللجنة الفرعية الموجود بها، عن طريق الدخول على الموقع الرسمى للهيئة وإدخال الرقم القومى من واقع بطاقته فى الخانة التى سيتم تخصيصها على الموقع.

كما تم إخطارهم عبر رسائل نصية على الهواتف المحمولة الخاصة بهم، تفيد بضرورة التوجه فى الميعاد المحدد إلى المحكمة الابتدائية التابعين لها لاستلام خطاب تكليف العمل بإحدى اللجان الخاصة بانتخابات مجلس النواب.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات حددت أيام 21 و22 و23 نوفمبر، لجولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، للمصريين بالخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر للمقيمين بالداخل.

وتجرى الانتخابات على مقاعد الفردى فى دوائر 13 محافظة (الجيزة، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادى الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح).