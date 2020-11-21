وبدأ القضاة المشرفون على الانتخابات بالمحافظات فى الانتقال إلى مقرات لجانهم، حيث يتم نقل القضاة إلى المحافظات النائية والبعيدة بطائرات عسكرية، فى وجود تنسيق كامل بين الهيئة الوطنية للانتخابات والقوات المسلحة ووزارة الداخلية لتأمين يومى الانتخابات.
ووزعت الهيئة حاليا المشرفين على اللجان بالمحافظات إلكترونيا، وذلك من خلال إمكانية الاستعلام عن المركز الانتخابى واللجنة الفرعية الموجود بها، عن طريق الدخول على الموقع الرسمى للهيئة وإدخال الرقم القومى من واقع بطاقته فى الخانة التى سيتم تخصيصها على الموقع.
كما تم إخطارهم عبر رسائل نصية على الهواتف المحمولة الخاصة بهم، تفيد بضرورة التوجه فى الميعاد المحدد إلى المحكمة الابتدائية التابعين لها لاستلام خطاب تكليف العمل بإحدى اللجان الخاصة بانتخابات مجلس النواب.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات حددت أيام 21 و22 و23 نوفمبر، لجولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، للمصريين بالخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر للمقيمين بالداخل.
وتجرى الانتخابات على مقاعد الفردى فى دوائر 13 محافظة (الجيزة، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادى الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح).
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدء انتقال القضاة إلى مقار اللجان الانتخابية استعدادا لإعادة النواب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.